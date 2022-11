Agente da PSP esfaqueado durante detenção para internamento

Um agente da PSP foi esfaqueado quando detinha um homem no bairro do Casal da Mira, na Amadora. O polícia sofreu um golpe extenso no braço e foi transportado pelos colegas para o Hospital Amadora-Sintra com ferimentos considerados graves.

A agressão ocorreu esta manhã de segunda-feira às 12.40 horas.

Agentes da PSP detinham um morador, sob quem recaía um mandato de internamento compulsivo, quando este se armou de uma faca e partiu para as agressões. Um dos agentes sofreu um golpe com extensão considerável num braço, avança fonte oficial da PSP.

O suspeito, que padece de anomalia psíquica, foi imobilizado pelos agentes da PSP e a vítima foi imediatamente encaminhada para o Hospital Amadora-Sintra na viatura policial, onde está a receber tratamento. Desconhece-se atualmente o seu estado de saúde.

O suspeito permanece sob custódia da PSP.