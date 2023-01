Agente de futebol acusado de aliciar Edgar Costa para perder com o Benfica

R.P. Hoje às 12:10 Facebook

Edgar Costa, jogador do Marítimo, acusou um agente de futebol de o ter tentado subornar, em maio de 2016, com 30 mil euros caso aceitasse "jogar mal e e não rematar à baliza" num jogo com o SL Benfica.

O ainda atleta do clube madeirense terá afirmado à procuradora Andrea Marques, num interrogatório que decorreu no dia 25 de junho de 2019, e citado pelo jornal Expresso. O jogador referiu que, dias antes do jogo contra o Benfica, a 6 de maio de 2016, recebeu uma chamada de um alegado empresário de futebol a marcar um encontro no Pestana Casino Park, no Funchal.

Edgar Costa aceitou, pensando tratar-se de uma proposta relativa à sua carreira de jogador, e confrontou-se com um homem, que descreveu fisicamente à procuradora, que o convidou a subir ao quarto, onde estava outro homem.

A proposta que ouviu, no entanto, não dizia respeito à sua carreira, mas ao jogo que daí a alguns dias o seu clube iria ter contra o Benfica. Afirmou o jogador, num depoimento citado por aquele jornal, que os dois homens disseram estar ali "em nome do Benfica", oferecendo 30 mil euros se "estivesse disposto a jogar mal e a não rematar à baliza".

Terão, ainda, prometido novo contrato noutro clube, sem referir qual mas o jogador não aceitou pois queria continuar "um homem livre". Os seus interlocutores ainda lhe terão dito para pensar "bem", mas em vão.

O futebolista acabou por reconhecer o alegado em empresário em fotografias que lhe foram mostradas por Andrea Marques. Tratava-se de Miguel Pinho, da Positionnumber, que representa os jogadores Bruno Fernandes e Nuno Mendes.

Àquele jornal o empresário afirmou que a acusação é "descabida e sem fundamento".

Mas Edgar Costa referiu, igualmente, ter "ouvido falar" de uma oferta de 400 mil euros por parte do Sporting destinados a toda a equipa do Marítimo caso vencessem o Benfica. Uma derrota dos insulares por 2-0, num jogo que o atleta considerou "normal", encerrou o assunto.