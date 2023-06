Agredia companheira e ameaçava-a com arma de fogo

JN Hoje às 10:34 Facebook

A GNR deteve um homem, com 36 anos, por violência doméstica, em Vila Flor. O indivíduo agredia a companheira e ameaçava-a com uma arma de fogo.

E comunicado divulgado esta segunda-feira, a GNR dá conta que a operação decorreu no passado dia 14 de junho, após diligências de militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

A GNR apurou que o suspeito "exercia violência verbal, psicológica e física, recorrendo a ameaças com recurso a arma de fogo para com a vítima, sua companheira, com 34 anos.

O detido foi ouvido no Tribunal Judicial de Vila Flor, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e aproximação da sua residência e local de trabalho, num raio de 500 metros, sendo controlado por pulseira eletrónica.