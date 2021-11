Agrediram e assaltaram alunos de escolas de Gaia

R.P. Hoje às 15:02 Facebook

Dois jovens, com 17 e 18 anos, foram detidos pela GNR, em Gaia, suspeitos de terem assaltado diversos estudantes nos Carvalhos.

No âmbito de uma investigação por crimes de roubo junto a estabelecimentos de ensino, na localidade dos Carvalhos, os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências que culminaram na identificação e detenção dos suspeitos.

As vítimas, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos, eram abordados pelos suspeitos que, com recurso a arma branca, agressões físicas, coações verbais e psicológicas, faziam as vítimas entregar os seus bens pessoais nos trajetos de e para os estabelecimentos de ensino.

Foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidos a roupa utilizada por um dos suspeitos num roubo e um telemóvel, que havia sido roubado a uma das vítimas.

Os detidos, um deles já referenciado por assaltos, tendo já estado institucionalizado diversas vezes, foram ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde a um deles foi aplicada a medida de coação de apresentações semanais e ao outro apresentação bissemanais, nos postos policiais das suas respetivas áreas de residência.