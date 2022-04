Agrediram e roubaram jovem em Loures e esconderam-se num supermercado

R.P. Hoje às 11:58 Facebook

Três suspeitos, com 17 e 21 anos, foram detidos pela PSP num supermercado, em Moscavide (Loures), onde se haviam escondido após terem agredido um jovem, de 18 anos, para lhe roubarem 20 euros. Um quarto indivíduo entregou-se na esquadra no dia seguinte.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que a detenção ocorreu no passado dia 20 quando, após alerta, os agentes se deslocaram ao local do assalto, "conseguindo entender o sentido de fuga dos suspeitos e intercetá-los no interior de um supermercado".

Os três intercetados tinham acabado de assaltar um jovem, de 18 anos, para lhe roubarem 20 euros e, de acordo com a vítima, estaria envolvido um quarto suspeito que a PSP não conseguiu intercetar na altura.

Na tarde do dia 21 de abril, apresentou-se na esquadra de Sacavém, dando-se como coautor do roubo, o quarto elemento do grupo que terá colaborado na execução do crime. O homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.