Agrediu com martelo vizinha e filho menor que entravam em prédio em Almada

Um homem com 60 anos agrediu com um martelo uma vizinha quando esta entrava no prédio onde reside com o filho menor. A vítima conseguiu defender-se e as autoridades dirigiram-se ao local.

Dois militares da GNR foram também agredidos a soco e pontapé pelo homem que foi detido e encaminhado para o serviço de psiquiatria do Hospital de São José, em Lisboa.

A agressão, sem motivo aparente, ocorreu ao final da tarde do dia 4 de maio, na Charneca da Caparica, concelho de Almada. O agressor agrediu uma vizinha residente no mesmo prédio quando esta entrava no edifício com o filho menor. A vítima conseguiu defender-se a si e ao seu filho e não sofreu quaisquer ferimentos.

O alerta foi dado às 18.30 horas para a GNR, que acorreu ao local. Militares do Posto da Trafaria localizaram o suspeito e ao abordarem-no, foram agredidos a murro. O arguido não acatou num primeiro momento a ordem de detenção e tentou também pontapear os militares. Acabou por ser detido.

O suspeito foi assistido no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e transferido para a Unidade de Psiquiatria do Hospital de São José, em Lisboa, onde foi sujeito a perícias.

Após ter tido alta, foi presente ao Juiz de Instrução Criminal que aplicou a medida de coação de apresentações semanais no órgão de polícia criminal da área de residência. Está indiciado pela prática de quatros crimes de ofensa à integridade física qualificada, dois deles na forma tentada, um crime de resistência e coação e um crime de detenção de arma proibida.