Agrediu mulher à facada e ameaçou-a de morte em Lisboa

Um homem, de 47 anos, foi detido pela PSP de Lisboa por violência doméstica sobre a sua companheira e uma filha. Na terça-feira chegou agredir a companheira com uma faca, ameaçando-a de morte.

De acordo com a PSP de Lisboa, agressor e vítima têm uma relação de 24 anos e quatro filhos menores, e a mulher vinha sendo alvo de ameaças e agressões ao longo dos últimos meses.

"O suspeito, ao longo do tempo, foi aumentando os níveis de agressividade para com a vítima e uma filha, usando da injúria como arma de ofensa e humilhação a ambas. No dia 18[quarta-feira] as ameaças tornaram-se mais graves, uma vez que o suspeito, agrediu a vitima e com recurso a uma faca, ameaçou-a de morte", revelou a PSP.

Quando os agentes chegaram ao local, o agressor tentou impedir a saída da vítima da residência e dificultou a entrada dos Polícias na habitação.

"Dada a sensibilidade da situação e fragilidade apresentada pela vítima e pelas crianças, após denúncia na Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica, no DIAP de Lisboa, procedeu-se de imediato à interceção do suspeito", sublinha a PSP.

Após a recolha de prova testemunhal e do resultado da busca domiciliária entretanto levada a cabo, "procedeu-se à detenção do agressor através de mandado de detenção fora flagrante delito emitido por autoridade de Polícia Criminal.

O homem foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, ficou obrigado a abandonar de imediato a residência, proibido de contactar com a companheira e obrigado a prestar Termo de Identidade e Residência.