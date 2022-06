Agrediu mulher com martelo na cabeça em Águeda e suicidou-se

JN/Agências Hoje às 12:21, atualizado às 14:25 Facebook

Uma mulher de 71 anos foi, esta terça-feira, agredida com um martelo na cabeça pelo marido, de 76, que se suicidou de seguida, em Águeda, no distrito de Aveiro.

O alerta para os bombeiros foi dado cerca das 10.20 horas.

Segundo a mesma fonte, a mulher terá sido atingida na cabeça com um martelo em contexto de violência doméstica.

O óbito do marido foi declarado no local e a mulher foi transportada para o Hospital de Aveiro, onde, por volta das 14 horas, estava a ser sujeita a exames de diagnóstico no respetivo serviço de urgências.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Aveiro.