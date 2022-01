Agrediu polícia chamado para situação de violência doméstica

Um homem foi detido após agredir um agente da PSP chamado para uma situação de violência doméstica em casa no Seixal.

Perante a presença dos polícias, o suspeito ameaçou os agentes, despiu-se e agrediu um dos agentes. Foi detido por violência doméstica e resistência e coação.

A violência doméstica começou quando o suspeito começou a consumir droga e abusar do consumo de álcool. A sua companheira e o filho desta tornaram-se o alvo das agressões do homem. O suspeito injuriava a mulher, apertava-lhe o pescoço afirmando que a matava, tendo igualmente dito ao filho da vítima que o matava.

Quando as forças de segurança chegaram ao local, proferiu ameaças às mesmas enquanto se despia e agrediu um dos agentes. O suspeito foi detido e libertado depois pelo Tribunal do Seixal. Ficou sujeito a apresentações periódicas, proibição de contactos com a vítima e demais residentes na habitação e proibição de permanecer junto da vítima ou do seu local de trabalho.