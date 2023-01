Agressor imobilizado durante voo e entregue à PSP ao aterrar em Lisboa

JN Hoje às 09:11 Facebook

Um homem de 28 anos, que terá tido um comportamento agressivo com uma amiga durante um voo e que não respeitou as indicações da tripulação, foi detido pela PSP de Lisboa, por ofensas à integridade física dentro de aeronave.

"O suspeito na qualidade de passageiro, durante o voo não respeitou as instruções da tripulação e praticou atos de violência contra uma amiga que com ele viajava, colocando, de acordo com o reporte recebido da tripulação, em perigo a segurança do voo, dos seus tripulantes e restantes passageiros, pelo que houve necessidade de utilizar os meios necessários de modo a restringir e fazer cessar de imediatamente a conduta agressiva", explica o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em comunicado.

Já depois de o avião aterrar e aquando da entrega do suspeito à PSP, o homem manteve um comportamento agressivo. O detido foi constituído arguido e prestou termo de identidade e residência. "Por não ter residência em Portugal, recolheu às celas de detenção deste Comando Metropolitano, para ser presente na Instância Criminal de Lisboa - Secção de Pequena Criminalidade", explica aquela força de segurança.