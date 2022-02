Alarmes não travaram ladrões de moradias de luxo em Santo Tirso

Cinco assaltos em poucos dias em condomínio de Santo Tirso deixam moradores intranquilos. Método é sempre o mesmo e GNR está a investigar.

Apesar dos alarmes, que soaram, dos sistemas de videovigilância e da presença de um elemento da segurança privada, cinco moradias do condomínio de luxo Vale Pisão, em Santo Tirso, foram alvo de furto no início desta semana, tendo sido roubadas joias e avultadas quantias em numerário. Os furtos ocorreram entre o fim de semana e terça-feira e a GNR está a investigar os casos que, de acordo com um morador ouvido pelo JN, terão contornos idênticos.

"Foram assaltos rápidos, e não parece terem sido amadores, porque parecia que já conheciam as casas. Sabiam ao que iam: foram diretos aos sítios certos e foram muito rápidos a entrar e a sair", descreveu o morador, que preferiu manter o anonimato.