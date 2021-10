Alerta de populares impede assalto a café em Barcelos

Nuno Dantas Hoje às 18:11 Facebook

O alerta de populares impediu que três homens, dois com 18 anos e um com 43, assaltassem um café na freguesia da Ucha, concelho de Barcelos.

Os suspeitos arrombaram o estabelecimento comercial mas fugiram depois de os populares terem dado conta da tentativa de assalto e terem dado o alerta. A GNR montou uma operação stop e, após ordem de paragem, a viatura tentou a fuga, tendo, no entando, sido logo intercetada.

No interior do automóvel, estavam os três indivíduos com características similares às descritas pelos denunciantes, que transportavam uma arma de fogo (calibre 6.35 mm), ferramentas de corte, lanterna, luvas e 20 euros em numerário.

O condutor do veículo foi detido porque não possuía habilitação legal para o exercício da condução e os outros dois suspeitos foram identificados.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos.