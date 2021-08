Alojamento local tinha câmaras escondidas no duche

T.R.A. Hoje às 12:27 Facebook

Um homem de 35 anos foi detido pela PSP da Amadora por devassa da vida privada. Terá instalado câmaras de filmar na casa de banho de uma habitação que alugava para férias.

A PSP foi alertada por uma mulher estrangeira de 35 anos que havia arrendado uma habitação para passar férias com o marido. Quando estava a tomar banho apercebeu-se de uma caixa com orifício virado para o duche e que suspeitou ser um equipamento de gravação dissimulado.

No local, os polícias examinaram a casa de banho e retiraram uma caixa com dois aparelhos de gravação de vídeo, uma powerbank e as respetivas ligações. Os agentes procederam então a localizar o proprietário da habitação que, perante as evidências, confessou ter sido ele a colocar as câmaras.

A vítima mostrou desejo em proceder criminalmente contra o homem de 35 anos pelo que este foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste. Está indiciado pelo crime de devassa da vida privada.