Altos quadros da Câmara de Cascais sob investigação do DIAP de Sintra

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra está a investigar alguns diretores, chefes de divisão e assessores, uns ligados diretamente ao município, outros a empresas municipais de Cascais.

A noticia é avançada esta quarta-feira pelo jornal digital Cascais24, que cita fontes judiciais e revela que em causa estarão, entre outros, alegados crimes de peculato de uso.

Filipa Rosado, procuradora da 3.ª Secção do Ministério Público de Sintra, encarregue de, pelo menos, dois inquéritos, terá mesmo remetido a 23 de janeiro formalmente pedidos de informação ao presidente do executivo, Carlos Carreiras.

Num dos inquéritos é solicitado pela magistrada que o município informe as funções exercidas e datas de nomeações de alguns dos suspeitos. No outro inquérito, a magistrada do Ministério Público pede ao município informações relativas a viaturas usadas por outros suspeitos, bem como o envio de documentos relativos a despesas com os veículos.

Pela sua complexidade, o DIAP de Sintra poderá delegar na Unidade Anticorrupção da Polícia Judiciária (PJ) "outras diligências que possam conduzir a meios probatórios".