Aluna agrediu colega com martelo em escola na Figueira da Foz

A PSP identificou três jovens que se envolveram em agressões junto à escola que frequentam, na Figueira da Foz. Um jovem ficou ferido após ser agredido com um martelo.

Segundo a PSP da Figueira da Foz, as agressões ocorreram por voltas das 14.20 horas, no INTEP - Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz.

Da confusão que se gerou inicialmente resultou a destruição de um telemóvel com recurso a um martelo. Ferramenta que veio a ser utilizada pela proprietária do telemóvel para agredir o indivíduo, com várias pancadas na cabeça, que havia causado os danos.

A altercação, referiu a PSP, "envolveu um total de três pessoas, já só se encontrando no local o indivíduo que foi agredido com o martelo, o qual veio a ser transportado ao Hospital da Figueira da Foz para receber tratamento médico". Os alunos têm os três 18 anos.

Todos os envolvidos estão identificados, "mantendo-se a PSP atenta a eventuais desenvolvimentos, nomeadamente através do Programa Escola Segura".