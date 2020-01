Aluno cabo-verdiano espancado na rua morre no hospital

Glória Lopes Hoje às 09:58 Facebook

As autoridades policiais estão a investigar a morte de um jovem cabo-verdiano, com 21 anos, aluno do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) que morreu anteontem no Hospital de Santo António, no Porto, onde estava internado há pouco mais de uma semana, em consequência de ferimentos graves sofridos numa agressão de que foi vítima na cidade transmontana, no passado dia 21.

Logo que deu entrada na urgência do Hospital de Bragança, Luís Giovani dos Santos Rodrigues foi de imediato transferido para o Porto, em estado de coma, do qual nunca terá chegado a sair.

A investigação do caso ainda está no início e resultou de uma informação fornecida pelo hospital transmontano às autoridades policiais sobre os ferimentos que o jovem estudante apresentava. A esta informação seguiu-se uma queixa apresentada à PSP por pessoas próximas do estudante. A investigação poderá eventualmente vir a passar agora para a alçada da Polícia Judiciária.

