Aluno de 13 anos de escola de Alfena foi agredido por colegas e ficou inconsciente

Um aluno de 13 anos da EB 2,3 de Alfena, em Valongo, foi agredido com violência por três colegas, acabando por ficar inconsciente. A agressão aconteceu na passada terça-feira, à hora do almoço, e o estudante agredido teve de ser transportado para o Hospital de S. João, no Porto.

De acordo com o pai, Ricardo Sousa, o rapaz sofreu ferimentos sobretudo na zona da cabeça. "Tem a boca rebentada por dentro, partiram-lhe um dente e abalaram mais três. Fizeram-lhe uma TAC e detetaram uma lesão no cérebro. Ainda vai fazer mais exames para ver como evolui", referiu o encarregado de educação, que apresentou queixa na GNR.

Tudo terá começado na cantina da escola, quando os alunos se preparavam para almoçar. "Foi uma brincadeira, em que supostamente o meu filho tirou o chapéu da cabeça de um amigo. Mas nada justifica tamanha violência; o miúdo foi brutalmente agredido" por colegas de "13, 14 e 15 anos", afirma Ricardo Sousa, referindo que o rapaz, que frequenta o 7.º ano, "levou chutos ou murros na cabeça e ficou inconsciente". Na sequência das agressões, o educando "nem sequer consegue comer ou falar", lamenta.

Ricardo Sousa denunciou nas redes sociais as agressões de que o filho foi alvo, com o objetivo de lançar um alerta para situações análogas. "Quero alertar os outros pais, porque podia ser o filho de qualquer pessoa, e podia-se ter matado uma criança", diz, adiantando que foi informado que "os alunos [agressores] foram suspensos" e que a escola "está a fazer averiguações internas".

"Há falta de professores e de funcionários, mas o Ministério da Educação tem de pôr mão nisto. Estão à espera que morra alguém? Alguma coisa tem de ser feita; não se pode andar a fugir aos problemas", adverte.

O JN contactou a Direção do Agrupamento de Escolas de Alfena, mas não obteve esclarecimentos.