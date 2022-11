Ameaça com seringa após ser apanhado a furtar chocolates

JN Hoje às 14:55 Facebook

Um homem de 48 anos foi detido pela PSP por suspeita de furto e tentativa de agressão, em Lordelo do Ouro, Porto. Após ser detetado, foi agressivo com os funcionários e ameaçou os polícias com uma seringa.

O caso ocorreu na manhã de ontem, domingo, na rua Paulo da Gama. Um homem demonstrou um comportamento suspeito e agressivo para com os funcionários de um supermercado quando abandonava o espaço com duas caixas de chocolate sem que tivesse efetuado o respetivo pagamento.

Os funcionários alertaram a PSP que enviou polícias no encalço do homem. Localizaram-no, mas, no momento da sua interceção, "o suspeito exibiu uma seringa, pelo que foi necessário proceder à sua imobilização para dar cumprimento às medidas de polícias", informa a PSP em comunicado.

O homem, de 48 anos de idade, desempregado e residente em Paços de Ferreira, já estava referenciado pela prática de ilícitos criminais relacionados com furto no interior de estabelecimentos. Vai ser apresentado durante o dia de hoje, segunda-feira, às autoridades judiciais.