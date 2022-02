Ameaçava de morte a ex-namorada e a família

A GNR constituiu arguido um homem de 20 anos por violência doméstica, no dia 17 de fevereiro, no concelho de Póvoa de Lanhoso.

Segundo um comunicado, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, foi apurado que o agressor, após terminar uma relação de namoro de um ano, exercia violência psicológica contra a sua ex-namorada, de 21 anos. No decorrer das diligências policiais os militares descobriram que o agressor perseguia e ameaçava de morte a vítima e a sua família, através de mensagens de telemóvel e nas redes sociais.

A GNR deu cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, culminando na apreensão de uma soqueira, um computador, dois telemóveis, um dispositivo de armazenamento USB. Segundo a GNR, o arguido não tem antecedentes criminais. A ação contou com o reforço do Núcleo Digital Forense do Comando Territorial de Braga. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.