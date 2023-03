Andava na rua a ameaçar pessoas com duas facas

Reis Pinto Hoje às 15:22 Facebook

A Polícia deteve um homem, com 24 anos, que andava na rua com duas facas, agredindo e ameaçando quem se cruzava com ele, na freguesia dos Olivais, em Lisboa.

O alerta foi dado esta quarta-feira, cerca das 22.20 horas, na freguesia dos Olivais, dando conta que um indivíduo deambulava pela via pública, na posse de duas facas, agredindo e ameaçando os transeuntes.

Chegados ao local, os agentes confirmaram a informação inicial, intervindo de imediato por forma a suster a ameaça existente de agressão grave.

Perante a postura do suspeito, "houve necessidade de uma ação mais coerciva por parte dos polícias, sendo o suspeito imediatamente manietado e algemado, e transportado de seguida para o departamento policial".

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e foi libertado com a obrigação de apresentações diárias no posto policial da área de residência.