Andava na rua em tronco nu e de cutelo na mão a exigir dinheiro

A PSP deteve, em Lisboa, um homem, de 23 anos, que andava na rua em tronco nu e com um cutelo na mão, a ameaçar quem com ele se cruzava e exigindo dinheiro.

A detenção ocorreu na passada sexta-feira, cerca das 22 horas, na freguesia da Estrela, quando os agentes em patrulhamento de rotina foram alertados por várias pessoas para o facto de que um indivíduo, que se encontrava em tronco nu e com ligaduras no braço direito, os teria ameaçado com um cutelo, pedindo dinheiro.

Posteriormente, os agentes contactaram com mais duas pessoas que teriam sido ameaçadas por um indivíduo com as mesmas características.

"Perante estas informações os polícias tentaram localizar o suspeito, o que veio a acontecer, tendo este sido intercetado na posse do cutelo, com 18 cm de lâmina. Foi sujeito a revista, não sendo encontrado nada mais de ilícito na sua posse, para além do referido cutelo, que foi devidamente apreendido", refere a PSP, em comunicado emitido esta terça-feira.

Após ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, o homem ficou obrigado a apresentar-se duas vezes por semana no posto policial da área de residência.