Antigo presidente da Naval 1º de Maio afirma que desconhecia dívidas fiscais

O antigo presidente da Naval 1º de Maio, Aprígio Santos, afirmou, esta quinta-feira, ao Tribunal de Coimbra que não tinha conhecimento das dívidas fiscais do clube, pelo qual é acusado de abuso de confiança fiscal.

"Na Naval tinha o trabalho de arranjar o dinheiro. A estrutura é que fazia a gestão financeira. Devia ter olhado para as coisas de outra maneira", apontou.

Aprígio Santos contou que as decisões sobre os jogadores e equipa técnica passavam sempre por si, sendo que os pagamentos eram feitos pela estrutura do clube da Figueira da Foz que, afirmou, era composta por pessoas da sua confiança. "Confiava no João Almeida (dirigente do clube, falecido em 2016) que, durante 20 anos, fazia os pagamentos. Desconhecia que havia dívidas fiscais", alegou.

Ao tribunal, o antigo presidente explicou que a Naval era o escape de fim-de-semana. "Tinha 30 empresas, era humanamente impossível estar por dentro de tudo no clube", revelou.

Os problemas de saúde que, desde 2009, o começaram a afetar, levaram-no, contou, ao afastamento do clube e da Figueira da Foz. "Tenho pena que isto tenha acontecido porque gosto muito da Naval. Gosto de futebol mas nunca mais voltei a ver um jogo ao vivo. Só não tenho pena da Figueira da Foz, podiam ter feito mais pelo clube, mas não havia paixão", acusou.

Aprígio Santos e a Naval (cujo processo de insolvência foi encerrado em 2016) estão acusados de um crime de abuso de confiança fiscal, por não terem entregue valores de IRS e IVA, num total de 860 mil euros.