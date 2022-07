Apanhado a atear incêndio em Montemor-o-Novo

Um homem de 54 anos foi detido, dia 12 de julho, na localidade do Escoural, no concelho de Montemor-o-Novo, suspeito da prática do crime de incêndio florestal, por militares da Guarda Nacional Republicana.

Ao que o JN conseguiu apurar, o indivíduo, sem-abrigo, foi visto por um popular a atear um incêndio junto a uma zona de mato, numa das entradas daquela freguesia montemorense.

Segundo o comunicado da GNR, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo apurado que o suspeito já se encontrava retido por populares. No decorrer da ação, e após diligências policiais, foi possível confirmar a veracidade dos factos, motivo pelo qual o suspeito foi detido, tendo sido constituído arguido e passado a noite nas instalações da Guarda.

O detido está a ser ouvido esta quarta-feira pelo juiz no Tribunal Judicial de Montemor-o-Novo, para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação.