Apanhado a furtar, saltou para o Douro e fugiu através de túnel

Um ladrão conseguiu escapar após ter sido apanhado a furtar num supermercado em Massarelos, no Porto. Saltou para o rio Douro e fugiu através de umas galerias de saneamento desativadas para o outro lado da estrada, iludindo os seguranças e polícias que o perseguiam.

O caso ocorreu por voltas de 10 horas da manhã desta terça-feira. Os seguranças de um supermercado em Massarelos aperceberam-se de um homem com cerca de 30 anos que estaria a esconder produtos na mochila. Quando o abordaram, o suspeito fugiu de pronto. Ao sair para a rua, deparou-se com dois agentes da Polícia Municipal que ali estavam por causa de obras na via.

Assustou-se e atravessou a rua do Ouro a correr em direção ao rio. Segundo várias testemunhas ouvidas pelo JN, o homem chegou ao murete de pedra, largou o guarda-chuva e, vendo polícias de um lado e seguranças do outro, atirou-se à água. A maré não estava cheia, pelo que conseguiu ir andando, entre o lodo e as rochas, ao longo da margem. Os seguranças e os polícias seguiram-no, três metros acima no passeio da marginal.

Desapareceu sob o passeio

Apos percorrer cerca de duzentos metros, de repente, o homem largou o casaco e a mochila e desapareceu sob o passeio. Os perseguidores aproveitaram uma escada e desceram até ao leito do rio. Ele estava à entrada de um túnel e, ao vê-los perto, correu para dentro. Eles ficaram à espera até que uma senhora que estava no passeio acima os avisou de que um homem tinha acabado de sair de uma tampa de saneamento.

O suspeito tinha aproveitado uma antiga galeria de saneamento para passar por baixo da estrada e, após levantar uma tampa, saiu do outro lado, num parque de estacionamento perto da Ponte da Arrábida.

Ao ver-se novamente à superfície, desatou a fugir. Os polícias ainda foram à sua procura, mas ao que tudo indica não o terão apanhado. O JN contactou a PSP, mas não havia registo de qualquer ocorrência, nem detenção.