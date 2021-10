Apanhado a tentar assaltar banco pelo telhado

TRA Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 26 anos foi detido pela PSP de Cascais após se ter introduzido numa instituição bancária através do telhado. O suspeito acionou o alarme e foi detido em flagrante delito.

O caso ocorreu a 2 de outubro, pelas 3 horas da madrugada, na​​​​​ União de freguesias de Carcavelos e Parede. O homem terá conseguido danificar o telhado de uma agência bancária e entrou na mesma pelo tecto. A central de alarmes detetou a intrusão e a polícia foi de imediato alertada.

Quando os polícias chegaram ao local aperceberam-se de que o teto da agência estava danificado e o homem estava já no interior do banco. Taparam todas as saídas para impedir fuga do assaltante e esperaram pela chegada do representante legal do banco que entretanto tinha sido avisado.

O gerente abriu a porta, os polícias entraram em segurança na agência e o homem foi detido. Após ser identificado, o suspeito acabou libertado com a obrigação de se apresentar no Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, perante o Ministério Público. Porém, não compareceu.