Apanhados duas vezes a roubar dezenas de hastes de veado e gamo

Quatro homens foram detidos pelo furto de hastes de veado e de gamo, na Tapada Real, em Vila Viçosa. Tinham sido detidos na véspera, mas, na noite seguinte, voltaram ao mesmo local com as mesmas intenções criminosas. Foram detidos e foram recuperadas dezenas de hastes.

Na noite de 26 de fevereiro, os militares da GNR de Vila Viçosa foram alertados para presença de pessoas sem a devida autorização no interior da Tapada Real, em Vila Viçosa. Os guardas conseguiram intercetar os quatro suspeitos, com idades entre os 36 e 37 anos, que tinham furtado 18 hastes do interior da Tapada. Foram detidos e notificados para comparecer junto do Tribunal de Vila Viçosa.

Todavia, na noite seguinte, os militares verificaram novamente movimentações suspeitas na Tapada Real e montaram uma operação policial que culminou na interceção dos mesmos quatro suspeitos. A viatura onde seguiam foi fiscalizada e foram recuperadas 65 hastes furtadas.

Os suspeitos foram novamente detidos e foi ainda apreendido um veículo, dois serrotes, roupa camuflada e utensílios utilizados para facilitar o furto. Os detidos iam ser apresentados ao Tribunal de Vila Viçosa para a aplicação de medidas de coação. Foram libertados e sujeitos a Termo de Identidade e Residência.