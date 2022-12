Apreendida lancha rápida com nove mil litros de gasolina na A1

T.R.A. Hoje às 16:57 Facebook

A GNR de Coimbra apreendeu uma embarcação de alta velocidade e nove mil litros de combustível, na Autoestrada n.º1 (A1), na zona de Cantanhede. Um homem de 51 anos foi identificado.

O caso ocorreu no dia 16. Uma patrulha rodoviária do Posto de Trânsito da Figueira da Foz apercebeu-se de um veículo pesado que circulava com a carga, aparentemente, mal acondicionada. Foi dada ordem de paragem à viatura.

Os militares apuraram que o reboque transportava uma embarcação de alta velocidade, sem registo e equipada com quatro motores de elevada potência. No interior da lancha encontravam-se dezenas de recipientes com cerca de nove mil litros de gasolina e diversos equipamentos que permitem a navegação em alto mar.

"A situação suspeita e o material transportado indicia a prática de ilícitos criminais, atendendo às suas características, nomeadamente, o facto da embarcação não se encontrar documentada, sem registo (proprietário e matrícula) e com ocultação dos carateres identificativos dos motores", avança a GNR em comunicado.

O camião e o reboque foram apreendidos bem como a embarcação de alta velocidade, o combustível e os equipamentos transportados na embarcação. O condutor, um homem de 51 anos foi identificado. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Cantanhede.