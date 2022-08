Apreendidas mais de 1500 doses de droga em festival psicadélico

JN Hoje às 16:46 Facebook

Uma operação especial da GNR de Ponte de Sor no festival ZNA Gathering 2022 culminou com a detenção de 15 pessoas por tráfico de droga e a apreensão de mais de 1500 doses de vários estupefacientes.

O evento de transe psicadélico ocorreu na passada semana na localidade de Galveias e Montargil, no concelho de Ponte de Sor. Atendendo às características do evento, entre os dias 15 e 23 de agosto a GNR montou uma operação especial de prevenção criminal direcionada para a segurança e policiamento do festival "ZNA Gathering".

No âmbito das ações policiais desenvolvidas foram registados 21 crimes por tráfico de estupefacientes, dos quais resultaram 15 pessoas detidas, com idades compreendidas entre os 23 e os 46 anos.

No decorrer da operação foram ainda apreendidas 745 doses cocaína, 317 doses de haxixe, 268 doses de canábis, 92 doses de anfetaminas, 165,6 gramas de cogumelos alucinogénios, 51 selos LSD e 40 doses de MDMA.

Foram ainda elaborados 44 autos de consumo de produtos estupefacientes, tendo sido enviados para as respetivas Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT).

A ação contou com o reforço da Secção Cinotécnica de Évora e do Grupo de Intervenção de Cinotécnia (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).

A GNR frisa que além de garantir as condições de segurança necessárias para que o evento bienal dedicado à música transe psicadélica decorresse sem incidentes, os militares também auxiliaram os cidadãos na deslocação para o evento e garantiram a fluidez do trânsito.