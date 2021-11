Apreendidas mais de cinco toneladas de biqueirão em Aveiro

Lusa Hoje às 12:46 Facebook

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu 5.400 quilos de biqueirão, por falta de rastreabilidade, no Porto de Pesca Costeira de Aveiro, informou, esta segunda-feira, aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclarece que o pescado foi apreendido na sexta-feira, numa ação de fiscalização com o objetivo de controlar o cumprimento das regras de captura e descarga de pescado fresco.

Durante a ação, os militares da Guarda fiscalizaram uma viatura que efetuava a descarga do pescado para um armazém no porto de pesca de Aveiro, verificando que "não cumpria com as obrigações respeitantes à documentação comprovativa da sua rastreabilidade".

"No decorrer desta ação policial, foi identificado o condutor da viatura, um homem de 82 anos, bem como a empresa expedidora/proprietária do pescado, tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação, cuja coima pode atingir os 75 mil euros", refere a mesma nota.

Ainda segundo a GNR, o pescado fresco, após verificação higiossanitária, foi considerado próprio para consumo e entregue a diversas instituições de solidariedade social.