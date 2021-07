Apreendidas mais de sete mil doses de droga em Caminha

Um homem de 48 anos foi detido, na quarta-feira, em Caminha, por suspeita de tráfico de estupefacientes.

Segundo comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, além da detenção, por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), foram ainda apreendidas mais de sete mil doses de droga, dinheiro e material relacionado com a atividade.

"No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda deram cumprimento a quatro mandados de busca, duas domiciliárias, uma em veículo e uma em anexo", informa aquele comunicado, adiantando que a operação culminou na apreensão de 6484 doses de haxixe e de 695 de cocaína, sete balanças de precisão, três telemóveis e 8925 euros em numerário. Foi ainda aprendido

"diverso material de corte, acondicionamento e transporte de estupefacientes".

O detido vai ser presente, esta quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, para aplicação das medidas de coação.