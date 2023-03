Apreendido Mustang a suspeitos que vendiam contrafação nas redes sociais

Reis Pinto Hoje às 16:21 Facebook

A GNR constituiu arguidos duas mulheres um homem, com idades compreendidas entre os 29 e os 52 anos, que vendiam artigos contrafeitos através de sessões em direto nas redes sociais, transmitidas a partir de Gondomar e de Sintra. Estima-se que os lucros das vendas ultrapassem o meio milhão de euros, permitindo aos suspeitos a aquisição, entre outros, de um Ford Mustang.

A operação, denominada pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR de "Malas Douradas", decorreu esta quarta-feira culminando um ano de investigações do Destacamento de Ação Fiscal do Porto no âmbito do crime de venda ou ocultação de produtos contrafeitos, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A GNR sublinha que os suspeitos "recorriam a uma rede social para, através de sessões em direto, apresentar e comercializar os produtos contrafeitos de marcas conceituadas no mercado", sendo que as vendas terão permitindo um lucro de mais de 500 mil euros.

Foram cumpridos oito mandados de busca domiciliárias, a veículos e anexos, que culminaram no desmantelamento da atividade de venda online e na apreensão de 631 artigos contrafeitos, 30 encomendas postais contendo presumivelmente artigos contrafeitos, prontas a serem expedidas, três viaturas (incluindo um Ford Mustang), um computador portátil, três telemóveis e 21 020 euros em dinheiro.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Gondomar.