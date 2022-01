Apreendidos 260 quilos de cocaína diluída em cerveja artesanal

Reis Pinto Hoje às 15:23 Facebook

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desencadeou uma operação contra o tráfico internacional de droga por via aérea, que culminou com a detenção de um indivíduo e a apreensão de 260 quilos de cocaína no Aeroporto do Porto. Vinham de São Paulo, no Brasil, e estavam diluídos em cerveja artesanal.

A droga encontrava-se numa carga transportada em voo comercial desde São Paulo, composta por 60 caixas de cerveja artesanal que ocultava, diluída, cocaína com elevada percentagem de pureza.

Segundo a PJ, "a suspeita de anormalidade do conteúdo da referida carga resultou de um controlo pelos Serviços Alfandegários da Autoridade Tributária e Aduaneira do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, tendo sido solicitada a intervenção da Polícia Judiciária que, através do Laboratório de Polícia Cientifica, determinou a presença e grau de pureza da referida droga".

Durante três dias a Judiciária desenvolveu diligências que "permitiram identificar e localizar um dos responsáveis pela estrutura criminosa que, pese a fuga encetada à perceção da presença dos inspetores, veio a ser detido".

O detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, deverá ser ouvido esta sexta-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.