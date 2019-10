Veículos apreendidos e crianças sinalizadas no combate a "corridas ilegais"

Alexandra Lopes Hoje às 13:52 Facebook

A GNR apreendeu 28 veículos, no domingo à noite, no âmbito de uma operação de fiscalização para prevenir a realização de corridas ilegais e manobras perigosas na zona industrial de Vilarinho das Cambas, em Famalicão.

O "evento", segundo a GNR, juntava cerca de 300 pessoas entre as quais crianças, algumas com meses de idade. A mesma fonte diz ter sinalizado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens dez crianças, algumas com meses de idade por estarem "expostas a um elevado perigo" ao assistirem a este tipo de eventos cujas medidas de segurança não estão reunidas.

Foram ainda, levantados 44 autos de contraordenação ao código da estrada e dois no âmbito de impostos sobre veículos.

Uma jovem de 21 anos foi detida por tráfico de estupefacientes.

De acordo com a GNR foi possível apurar que este tipo de "evento" contava com cerca de 300 pessoas, "decorria sem qualquer licenciamento, num local com histórico de organização de eventos similares, sem qualquer tipo de segurança, associados ao consumo de produtos estupefacientes e com registo de vários acidentes de viação envolvendo menores, manobras perigosas e motociclos".