Apreendidos 4900 artigos contrafeitos na fortaleza de Valença

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, no sábado, na fortaleza de Valença, 4902 peças de vestuário, calçado e acessórios têxteis contrafeitos num valor total estimado de cerca de 71 mil euros.

De acordo com comunicado divulgado esta segunda-feira, foi ainda apreendida uma arma de fogo de calibre 6,35 mm, dois carregadores, 58 munições de diversos calibres, e três componentes de uma granada.

Da operação, que visou dois domicílios, duas lojas de pronto a vestir, três armazéns e uma viatura, resultou, também, a apreensão da quantia de 6900 euros em dinheiro, por suspeita de ser fruto da atividade ilícita.

PUB

Dois homens foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

As buscas realizadas no sábado foram realizadas no âmbito de um processo-crime em investigação, por venda de contrafação e fraude sobre mercadorias. Incluíram pesquisas de dados informáticos em dois equipamentos, para recolha de prova digital associada aos crimes em investigação.