Apreendidos dez carros de luxo avaliados em 1,6 milhões de euros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta segunda-feira, quatro homens, suspeitos de integrarem um grupo que se dedicava "à aquisição, introdução e distribuição de consideráveis quantidades de drogas sintéticas", na Madeira. Foram apreendidos 10 automóveis topo de gama, avaliados em cerca de 1,6 milhões de euros, e 66 540 euros em dinheiro.

A operação, que teve o apoio da GNR e da PSP, consistiu na realização de 20 buscas efetuadas em várias zonas da cidade do Funchal, naquela que foi a segunda fase de uma investigação iniciada em 2021, que já havia levado à detenção de outros quatro homens e à apreensão de 22 quilos de drogas sintéticas.

Esta segunda-feira, foram detidos quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 26 e os 56 anos, diretamente envolvidos com o grupo em investigação, e outros três, com idades entre os 22 e 42 anos, por detenção de arma proibida e posse de droga.

"Sublinhe-se que anteriormente, no âmbito de outras ações policiais, já haviam sido apreendidas, por esta Polícia e pela PSP, quantidades significativas de droga sintética, num total de aproximadamente 22 quilos, tendo sido detidos, em diferentes ocasiões, 12 pessoas, que se encontram sujeitas a medidas de coação de prisão preventiva, obrigação de permanência na habitação, tendo sido aplicadas aos restantes outras medidas coativas", revelou a Judiciária, em comunicado divulgado esta terça-feira.

Os detidos irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para eventual aplicação de medida de coação tida por adequada.