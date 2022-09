Apreendidos mais de dois mil medicamentos veterinários ilegais no Porto

JN/Agências Hoje às 13:40 Facebook

A GNR apreendeu, na quinta-feira, no Porto, mais de duas mil embalagens de medicamentos e produtos veterinários de uso proibido em 30 drogarias, cooperativas agrícolas, clínicas veterinárias e lojas de animais.

No âmbito da operação "Júpiter", de fiscalização em estabelecimentos que comercializam ou detêm medicamentos veterinários e produtos de uso veterinário, com o objetivo de controlar e reprimir possíveis irregularidades à legislação sobre a matéria, a GNR elaborou 41 autos de contraordenação.

Destas 41 infrações, 12 foram por falta de autorização por parte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) para a venda de medicamentos veterinários sujeitos a receita médica e dois por venda de medicamentos veterinários fora da validade.

Além destas, 22 delas foram por venda de produtos de uso veterinário não autorizados pela DGAV e outras duas por falta de licença por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para venda de aves protegidas.

A operação contou com o apoio da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Norte e dos Serviços Centrais da DGAV e dos médicos veterinários municipais dos concelhos de Amarante, Felgueiras, Paredes, Matosinhos, Vila do Conde, Santo Tirso e Gondomar, no distrito do Porto.

"A guarda alerta que os medicamentos veterinários e produtos de uso veterinário são recursos cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública, sendo igualmente um instrumento de salvaguarda das produções animais, com impacto considerável na economia das explorações agropecuárias e das alimentares", refere a GNR em comunicado.