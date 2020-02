Apreensões fazem disparar preço do haxixe nas ruas

Alexandre Panda Hoje às 09:42 Facebook

A escassez de haxixe nas ruas do Grande Porto e da Grande Lisboa está a fazer triplicar os preços deste derivado de canábis e a fazer com que os habituais consumidores se virem para outros tipos de drogas.

Polícias, mas também traficantes e consumidores, confirmaram ao JN a nova tendência, que explicam com as recentes grandes apreensões e com o desmantelamento de redes que abasteciam o território nacional.

Todos o dizem: há pouco haxixe a circular nas ruas e, tal como acontece com qualquer produto, a lei da oferta e da procura faz com que a carência leve ao aumento dos preços. No Porto, onde habitualmente uma placa de haxixe, com cerca de 100 gramas custava há cerca de três meses entre 80 a 100 euros, hoje em dia o seu valor atinge os 300 euros.

Mas a falta de haxixe, consumido sobretudo entre os jovens, também leva os traficantes a diminuir as quantidades, para aumentarem os lucros. As chamadas "tiras" (cerca de três gramas) eram vendidas por cinco euros cada uma, com metade do peso, custa agora 10.

