Aprovados pacote anticorrupção e criminalização da riqueza injustificada nos cargos políticos

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, os diplomas que implementam a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-24 e criminalizam o enriquecimento injustificado de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.

Os decretos seguem agora para Belém, para serem promulgados pelo presidente da República.

A aprovação final dos diplomas pelo Parlamento acontece apenas cinco meses depois de, a 25 de junho de 2021, estes terem sido discutidos em plenário, num processo legislativo que decorreu em tempo recorde, de modo a ficar concluído na atual legislatura.

Na próxima sexta-feira, 26 de novembro, os deputados reúnem pela última vez em plenário antes da dissolução do Parlamento, apontada para dezembro, e das eleições legislativas agendadas antecipadamente para 30 de janeiro de 2022.

No caso do pacote anticorrupção, o PS foi obrigado a prescindir, na especialidade, dos chamados acordos sobre sentença, uma das bandeiras do Governo, para consensualizar um texto conjunto com o PSD que permitisse salvar a proposta de lei do Governo.

Já a criação de uma sanção acessória que permitirá aos tribunais impedir, em determinadas circunstâncias, titulares de cargos políticos de ocuparem cargos políticos entre dois a dez anos após o cumprimento da pena foi uma das medidas que sobreviveu. O alargamento do mecanismo da dispensa de pena para arguidos que colaborem ativamente com a Justiça também avançou.

Apesar de algumas divergências aquando da discussão na Comissão dos Assuntos Constitucionais do texto de substituição à proposta de lei do Governo, o diploma foi, esta sexta-feira, aprovado por unanimidade, com vários grupos parlamentaresm a apresentarem declarações de voto.

É a terceira tentativa

Igualmente unânime foi a aprovação, na votação fina global, da criminalização do enriquecimento injustificado. A iniciativa legislativa partiu da própria Assembleia da República e incluiu a consensualização de um texto conjunto na especialidade.

Esta não é a primeira vez que o Parlamento aprova a punição do enriquecimento ilícito, mas os deputados acreditam que, ao contrário do que aconteceu em 2012 e 2015, este diploma não será chumbado pelo Tribunal Constitucional. Desta vez, o diploma centra-se não na criação de um novo crime, mas na implementação de regras mais rígidas na apresentação da declaração de património e de rendimentos a que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos já estão obrigados.

Entre estas, está a obrigatoriedade de justificarem aumentos patrimoniais superiores a 50 vezes o salário mínimo nacional. Se não o fizerem, incorrem numa pena que poderá ir até aos cinco anos de prisão.