Aproveitou-se do confinamento para violar filha menor da companheira em Lisboa

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem, de 35 anos, por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças. A vítima foi uma menor de 13 anos, filha da companheira.

A detenção do indivíduo aconteceu através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, tendo o presumível autor "aproveitado o facto de estar a residir com a vítima, uma vez que havia iniciado, há pouco tempo, um relacionamento amoroso com a mãe da menor", anunciou a PJ em comunicado.

Os factos ocorreram, de acordo com aquela polícia, "entre meados de março e a altura da detenção, coincidindo com o período de confinamento", numa altura em a "progenitora, por motivos profissionais, se ausentava da habitação comum."

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.