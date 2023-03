Armazém na Maia era centro de desmantelamento de carros furtados

Alexandre Panda Hoje às 07:25 Facebook

Grupo de seis arguidos usou tecnologia de ponta para roubar 220 mil euros em carros. Imóvel discreto na Maia era usado como esconderijo.

Eram especialistas no furto de carros por encomenda. Equipados com tecnologia de ponta para iludir os sistemas de segurança dos veículos mais modernos, o grupo, composto por seis elementos, conseguiu apoderar-se de 220 mil euros em carros, em pouco mais de dez meses. Os automóveis, a maioria topo de gama, eram depois desmantelados num discreto armazém da Maia. Os arguidos estão ser julgados no Tribunal de Braga. Dois estão presos, a cumprir pena à ordem de outros processos.

São dois homens da Trofa, um de Vizela, outros de Ermesinde e da Maia, e o último de Braga. Respondem em tribunal por furtos, falsificação de documentos, e recetação por suspeitas de terem furtado nove veículos, em 2017.