Armeiro detido por suspeita de transação de armas ilegais em Monção

Um armeiro, com estabelecimento aberto ao público em Monção, foi detido, quarta-feira, por suspeita de transação de armas ilegais.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção ocorreu "no âmbito de um inquérito que estava a decorrer sobre detenção de armas proibidas, fraude fiscal e burla qualificada".

"Foram feitas buscas e foram apreendidas diversas armas, munições, um quilo de pólvora e três telemóveis. Foi detido um indivíduo com 45 anos e identificado outro com 55".

O mais velho foi libertado e o mais jovem, proprietário do estabelecimento de venda de armas, continuou detido e está a ser ouvido esta tarde no Tribunal de Monção, em primeiro interrogatório.

Não são ainda conhecidas as medidas de coação aplicadas.