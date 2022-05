ASAE apreende 116 quilos de carne

Rui Dias Hoje às 22:12 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 116 quilos de carne num distribuidor grossista localizado em Guimarães. A empresa vendia ao público produtos de origem animal "congelados e manipulados irregularmente", informa a ASAE, em comunicado.

Os 116 quilos de produtos cárneos apreendidos foram "considerados impróprios para consumo", verificando-se inclusivamente a inexistência do número de controlo veterinário obrigatório, atribuído pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.

Durante esta fiscalização, a ASAE verificou que na mesma empresa eram manipulados, "de forma ilegal", produtos químicos. A empresa armazenava e embalava hipoclorito de sódio (lixivia). Foram apreendidas quatro toneladas deste produto e a maquinaria usada para o enchimento.

Foram instaurados um processo-crime e um processo de contraordenação, tendo ainda sido determinada a suspensão das atividades do estabelecimento. As irregularidades foram detetadas durante uma operação de fiscalização que a ASAE levou a cabo nas últimas semanas, direcionada para a verificação das condições de armazenamento de produtos alimentares em operadores económicos grossistas localizados no distrito de Braga.