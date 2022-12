ASAE apreende dez toneladas de borrego e cabrito no Pingo Doce

A ASAE apreendeu, esta semana, cerca de 10 toneladas de borrego e cabrito fresco, num armazém que serve de base à cadeia de supermercados Pingo Doce, em Vila do Conde.

Em causa, estão suspeitas sobre a origem da carne que foi encaminhada para destruição, após uma inspeção da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). A cadeia Jerónimo Martins confirmou a apreensão, mas garante que a carne, proveniente da Grécia, estava em perfeitas condições de consumo e que foi apreendida apenas por a marca de salubridade não estar bem visível. Os produtos com a mesma origem estão a ser retirados dos supermercados por ordem das autoridades. Ao todo, haverá cerca de 21 toneladas e a ASAE vai manter-se hoje no terreno para fiscalizar.

Foi uma inspeção de rotina da ASAE, em Coimbra, que detetou num grossista diversos borregos e cabritos sem o carimbo de rastreabilidade da carne. Como os borregos provinham de uma base logística da cadeia de supermercados situada em Vila do Conde, também foi lá realizada uma inspeção. A diligência detetou toneladas de carne importadas da Grécia sem a marcação obrigatória com a origem do matadouro. A Lei obriga este tipo de produtos a ostentar o selo com a origem e o local de abate para poder assegurar a rastreabilidade das carnes. Cerca de dez toneladas de borrego foram assim apreendidas.