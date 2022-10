ASAE desmantela uma das maiores redes de jogo ilegal em Portugal

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desmantelou uma das maiores redes de produção e distribuição de máquinas de jogo ilegal estabelecida em Portugal. Ao líder da rede, residente no Seixal mas natural do norte do país, foram apreendidos 236 mil euros de material. Tinha máquinas de jogo espalhadas por todo o país.

A investigação da Unidade Operacional da ASAE Évora permitiu a apreensão de "104 máquinas de jogo de fortuna ou azar aptas a serem distribuídas para exploração ilícita, 7 computadores, 14 telemóveis, 5 contadores profissionais de montantes pecuniários e diversos componentes eletrónicos", revela aquela polícia em comunicado.

A rede tinha capacidade de produzir e colocar milhares de máquinas de jogo em cafés, casinos clandestinos ou estabelecimentos em qualquer parte do território nacional. O jogo era proporcionado aos clientes em tablets munidos de "botão de pânico" e monitorizados à distância pelos responsáveis da rede e donos dos estabelecimentos. Eram essencialmente jogos eletrónicos, do género de "casino virtual", com póquer, roleta e "slot machines".

O líder da rede era gerente de uma sociedade sediada no Seixal que, oficialmente, se dedicava à colocação de máquinas distribuidoras de brindes e chocolates. Foi no armazém daquela empresa que a ASAE apreendeu a material ilegal.

As buscas permitiram obter "diversa informação em suporte documental e digital, a qual de forma cabal permite indiciar fortemente, aquela unidade de produção e os seus representantes legais, como os distribuidores nacionais e responsáveis pelo material de jogo, alvo de diversas apreensões deslocalizadas territorialmente e efetuadas por diferentes órgãos de polícia criminal".

O suspeito foi constituído arguido e libertado.