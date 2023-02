ASAE encerra fábrica de doces de fruta que funcionava em garagem

Alexandre Panda Hoje às 12:15 Facebook

A ASAE encerrou um local que funcionava como fábrica de doces de fruta e molhos, numa garagem de uma habitação, no concelho de Águeda. Não existiam as mínimas condições de higiene, nem havia qualquer controlo de parasitas.

Foi uma Brigada Especializada de Práticas Fraudulentas da Unidade Regional do Centro da ASAE que levou a cabo uma operação de fiscalização direcionada ao combate de ilícitos contra a saúde pública.

"Durante a operação, constatou que, numa garagem de uma habitação, se procedia à confeção de doces de fruta e molhos, sem as mínimas condições de higiene, sem qualquer controlo de parasitas, apresentando-se o equipamento de frio, as mesas de apoio e as janelas com acumulação de sujidades, encontrando-se o fogão utilizado na confeção dos doces e molhos colocado sob tijolos que existiam no piso em cimento da garagem", explica a ASAE.

Foram instaurados dois processos de contraordenação, além dos inspetores terem mandado suspender de imediato a confeção de géneros alimentícios, que funcionava sem qualquer licenciamento e sem higienização, num local considerado com grandes anomalias funcionais e estruturais.

"Salienta-se que alguns dos doces e molhos confecionados naquela garagem, já tinham sido apreendidos pela mesma brigada da ASAE, num supermercado do concelho da Mealhada, por se encontrarem expostos para venda ao público, com irregularidades na rotulagem, nomeadamente por utilizarem indevidamente a menção artesanal", adianta ainda a ASAE, que precisa que esta menção só é permitida aos produtores que sejam detentores de carta de artesão/unidade produtiva artesanal.