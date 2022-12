ASAE multou 18 espaços de restauração em mercados

R.P. Hoje às 11:21 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 115 estabelecimentos de restauração inseridos em mercados e instaurou 18 processos de contraordenação.

A operação da ASAE, denominada "Restauração nos Mercados", decorreu nas últimas semanas, de norte a sul do país, com o objetivo de "verificar os requisitos gerais de higiene e segurança alimentar nos estabelecimentos de restauração inseridos nos espaços dos mercados".

Foram fiscalizados 115 operadores económicos, tendo sido instaurados 18 processos de contraordenação, "destacando-se como principais infrações a violação dos deveres gerais da entidade exploradora do estabelecimento de restauração e bebidas, incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, a falta de mera comunicação prévia, inexistência de processo ou processos baseados nos princípios do HACCP, a falta do livro de reclamações, entre outras", referiu, a ASAE este sábado.

Foram ainda apreendidos três instrumentos de pesagem com um valor estimado de 1100 euros e determinada a suspensão de atividade de um estabelecimento de restauração por "violação dos deveres gerais da entidade exploradora do estabelecimento de restauração e bebidas".