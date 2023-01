ASAE suspende atividade a três talhos e apreende 525 quilos de carne

JN Hoje às 11:52 Facebook

Uma operação de fiscalização da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a 232 talhos do norte a sul do país culminou com a instauração de 43 processos de contraordenação. A atividade de três estabelecimentos foi suspensa e foram apreendidos 525 quilos de carne.

Segundo um comunicado, as principais infrações registadas nos 232 estabelecimentos fiscalizados prenderam-se com a "distribuição, preparação e venda de carnes e seus produtos com desrespeito das normas higiénicas e técnicas aplicáveis, a falta, inexatidão ou deficiência nos registos, assim como o incumprimento do prazo para conservação dos mesmos, a falta de mera comunicação prévia, entre outras".

Além das 43 contraordenações registadas, foram apreendidos 525 quilos de carne e produtos cárneos e determinada a suspensão de atividade de três estabelecimentos por preparação e venda de carnes e seus produtos com desrespeito das normas higiénicas e técnicas aplicáveis.

A Operação "Talhos" visou verificar o cumprimento das regras da atividade do setor ao nível da rotulagem das embalagens do dia, investigação de eventual troca de origem, bem como, investigação de evidências de incorporação de aditivos não autorizados em peças de carne destinada a venda como carne picada e utilização abusiva de aditivos em preparados de carne.

A ASAE avança que "continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores".