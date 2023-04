Ascendi condenada a pagar por choque com javalis na A42

Tribunal culpa concessionária pela entrada de animais na autoestrada, apesar de a vedação não ter sido violada.

Uma automobilista matou três javalis quando, em 2017, conduzia na autoestrada do Grande Porto A42. E o seu carro ficou com danos cujo conserto ascendeu a 11.663 euros, a verba que a concessionária da autoestrada, Ascendi, foi condenada a restituir à seguradora, por decisão recente do Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN).

A 15 de março, pelas 23.50 horas, a mulher conduzia um Mercedes, a 200 metros do nó de Lousada. Ao sair de uma curva, foi surpreendida por uma "coisa preta", que mais tarde veio a saber serem três javalis. Embateu contra eles e matou-os, ficando com a frente do carro danificada. O veículo ficou imobilizado junto ao separador central, virado no sentido contrário ao que seguia. Já os animais seriam retirados no dia seguinte, com recurso a uma grua. Na ocasião, deslocou-se ao local a GNR, um funcionário da Ascendi e os bombeiros.