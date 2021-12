Assaltam loja e sofrem acidente ao fugir à PSP em carro roubado

Alexandre Panda e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 11:56 Facebook

O carro intercetado esta manhã pela PSP, após uma perseguição no Porto, tinha sido usado no crime, que foi captado em vídeo. O condutor foi detido e dois polícias ficaram feridos na perseguição que terminou junto à Alfândega.

Ao que o JN apurou, o Seat León, que fora dado como furtado, foi um de dois veículos usados num assalto a uma loja de ferramentas elétricas no centro de Matosinhos pelas 4.20 horas de segunda-feira. No vídeo a que o JN teve acesso, é possível ver os vários assaltantes a carregar os dois carros com objetos furtados antes de se porem em fuga.



Esta manhã de terça-feira, uma patrulha da PSP detetou o Seat León furtado na zona da Boavista pelas 8.20 horas e deu ordem de paragem. O condutor não obedeceu e pôs-se em fuga. Os polícias viriam a conseguir imobilizá-lo na rua Nova da Alfândega, junto ao rio Douro, após embater numa viatura policial.

O condutor do veículo foi de imediato detido e dois polícias ficaram ligeiramente feridos. O carro foi apreendido.