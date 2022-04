Assaltantes barricados em ourivesaria de Aveiro já foram presos

Salomão Rodrigues Hoje às 16:50 Facebook

Dois homens que assaltaram uma ourivesaria, no centro de Aveiro, barricaram-se no interior da loja na tarde deste sábado. A PSP já deteve os indivíduos, que estavam barricados na ourivesaria Crisálida.

Os indivíduos, que estariam armados, escontravam-se no interior da loja, onde tinham uma mulher refém, funcionária da loja. A PSP montou de imediato um dispositivo no exterior da loja e tentou estabelecer contactos com os assaltantes, para os convencer a render-se.

Os dois homens acabaram por se entregar, cerca das 17 horas. Saíram da loja, foram manientados e detidos. Foram depois conduzidos à esquadra da PSP, para serem interrogados.